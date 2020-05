Fase 2: per imprese Milano, Monza e Lodi aiuti del tutto insufficienti

06 maggio 2020 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Per le imprese del commercio e del terziario di Milano, Monza e Lodi sono del tutto insufficienti le misure messe in campo finora per le aziende e il lavoro autonomo per far fronte all'emergenza Covid-19. Per il 92% è assolutamente negativa la coerenza fra il danno economico della crisi e le risorse finora stanziate. Quota che si alza al 95% nelle imprese turistiche e di ristorazione. Sul fronte della cassa integrazione la richiesta è stata presentata dal 55% delle imprese, ma nel 95% dei casi non è stata ancora erogata ai dipendenti. Fra le misure che le imprese del terziario ritengono prioritarie, quasi il 76% indica gli indennizzi e i contributi a fondo perduto, mentre posticipare le scadenze fiscali viene segnalato dall'11,5%. E' quanto emerge da un'indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sull'impatto economico del Covid-19 per le imprese del terziario

Sui finanziamenti bancari, soprattutto il prestito fino a 25mila euro con il 100% di garanzia dello Stato, il giudizio è molto critico sulle modalità e i tempi di risposta degli istituti di credito. Il 35,8% ha espresso un giudizio totalmente negativo, ma nel complesso l'80% giudica insufficiente la risposta delle banche. L'82,3% sono pronte e garantire i livelli di sicurezza richiesti, con distanziamento, dispositivi di protezione e sanificazione dei locali. Ma per il 70,7% delle imprese le misure di prevenzione del contagio comporteranno maggiori costi in un quadro di mercato difficile che non consente di recuperare le perdite di ricavi accumulate fino ad oggi.

I 75% delle imprese del commercio e il 53% delle imprese di servizi chiede di riaprire subito, mentre nella ristorazione si dichiara pronto il 43%. Nei servizi alla persona l'87% vuole riaprire appena le norme lo consentiranno. Pochissime imprese hanno, invece, intenzione di chiudere definitivamente: il 2%. La chiusura definitiva è in particolare prospettata dagli asili nido privati (10%).