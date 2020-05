Coronavirus: Cafiero, 'Bonafede vuole rimandare boss in carcere? Ottima soluzione'

06 maggio 2020 a

Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Il ministro Bonafede rimanderà in carcere tutti i boss scarcerati? E' un quadro che il ministro della Giustizia sta approfondendo, probabilmente laddove ci sono aperture mi sembra un'ottima soluzione potere individuare spiragli in cui almeno i più pericolosi possono rientrare in carcere". Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho commentando l'annuncio del Guardasigilli Alfonso Bonafede di "fare tornare in carcere i boss detenuti scarcerati". "Evidentemente andranno rivalutate tutte quante le posizioni dei detenuti e laddove c'è la possibilità di una impugnazione, probabilmente rappresenterà che sono disponibili i posti nei centri ospedalieri. Ma bisognerà vedere, poi, se il magistrato accoglierà le istanze che dovrebbero comunque arrivare dai procuratori generali o distrettuali che seguono la procedura esecutiva".