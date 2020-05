Milano: sorpreso con cocaina alla stazione, arrestato dalla Polfer

06 maggio 2020 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - A Milano, gli agenti della Polizia ferroviaria hanno arrestato ieri un 29enne di origine marocchina per possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. I poliziotti della Polfer hanno effettuato un appostamento presso la stazione Garibaldi conclusosi con l'arresto in flagranza di reato e il sequestro di quasi 25 grammi di eroina. Il giovane è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.