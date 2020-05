Coronavirus: Foroni, 'scesi sotto soglia psicologica 500 terapie intensive'

06 maggio 2020 a

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "I dati di oggi confermano la riduzione delle terapie intensive, siamo scesi sotto un'altra soglia psicologica - quella delle 500 terapie intensive -, e c'è una riduzione ancora importante per quanto riguarda i ricoverati; sono dati che fanno ben sperare e rimarcano che le misure prese hanno avuto importanti risultati. Con l'apertura delle varie attività da lunedì e le aperture dei prossimi giorni, assolutamente necessarie per dare respiro alla nostra economia, bisogna armonizzare tutto con le misure di sicurezza". Così l'assessore lombardo al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni commenta in diretta Facebook i dati sanitari sul coronavirus che vedono 222 morti in Lombardia.