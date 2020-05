Fase 2: tribunale Milano, 'dal 12 maggio più udienze, fasce orarie differenti'

07 maggio 2020 a

a

a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La giustizia prova a ripartire, ma lo fa tenendo presente le misure di sicurezza da dover garantire causa coronavirus. "A far data dal 12 maggio potranno essere celebrate udienze dibattimentali anche per processi non ricompresi nella tipologia a 'trattazione necessaria' prevista dall'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18", è quanto si legge nelle linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria firmate dal presidente del tribunale di Milano Roberto Bichi.

In tal senso i presidenti delle sezioni penali predisporranno dei calendari che prevedono "un numero di udienze sensibilmente ridotte, da celebrarsi in fasce orarie con inizio differenziato in relazione alla presenza del personale di cancelleria con processi chiamati ad orari differiti e distanziati in modo tale che il singolo processo possa essere esaurito prima dell'effettiva trattazione dell'altro".

Allo stato si prospetta la possibilità di garantire "i servizi di assistenza giornaliera di udienza per massimo due aule per sezione, secondo orari da verificare con i direttori di cancelleria e comunque, con termine non oltre le ore 18". Verrà data priorità ai procedimenti con imputati sottoposti a misura di custodia cautelare, udienze di smistamento, relative all'istituto della messa alla prova, le udienze di definizione per prescrizione e davanti alla sezione delle misure di prevenzione.