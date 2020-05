Fase 2: tribunale Milano, 'per gip e gup solo udienze urgenti fino al 10 giugno'

07 maggio 2020 a

a

a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Non solo coronavirus, i giudici di Milano devono fare i conti anche con l'incendio che ha fine marzo ha danneggiato il settimo piano del Palazzo di giustizia e che pesa soprattutto "per l'indisponibilità dei fascicoli allocati nelle stanze dei giudici e negli spazi di cancelleria. Vi è l'impossiblità oggettiva per i giudici dell'Ufficio Gip-Gup di accedere o consultare i fascicoli. E' di tutta evidenza che, in questa condizione, l'unica attività che potrà essere svolta dai giudici è quella attuale con turni di magistrati che affrontano le urgenze e gli affari indifferibili". Lo spiega il presidente del tribunale di Milano, Roberto Bichi nelle nuove linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria che saranno in vigore fino al 31 luglio prossimo.

Per gli spazi interessati dall'incendio è in corso un programma di sanificazione, ma ci vorranno "varie settimane", in tal senso l'Ufficio gip-gup "sino al 10 giugno" opererà per le 'urgenze' disponendo il rinvio delle udienze già fissate. "Per il periodo sino al 10 giugno saranno garantiti il servizio in presidio e la trattazione delle udienze per i procedimenti a trattazione necessaria", conclude Bichi.