Coronavirus: Fontana, 'da militari russi aiuto prezioso in momento maggiore difficoltà'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Un ringraziamento doveroso a chi e' intervenuto a darci una mano nel momento della difficolta' veramente piu' estrema, nel momento in cui si stava soffrendo tutti insieme in cui la citta' di Bergamo e in genere il territorio bergamasco era in difficolta': essere venuti in quel preciso frangente e' stata una dimostrazione di amicizia e di un importante aiuto morale". Cosi' il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla cerimonia di saluto del contingente russo che rientrera' in Russia dopo aver aiutato le aree di Bergamo e Brescia.

Al momento di commiato dai militari russi che, a scaglioni, rientreranno in Russia, erano presenti anche gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile), Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda), Pietro Foroni (Territorio e Protezione Civile) e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Alan Christian Rizzi.

Da parte della Federazione Russa hanno partecipato al momento di saluto i dirigenti del contingente russo e l'ambasciatore Sergey Razov e il console generale Alexander Nurizade. All'incontro hanno preso parte anche i consiglieri Dario Violi e Giovanni Malanchini dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Ezio Deligios, consigliere comunale di Bergamo delegato ai rapporti internazionali. "Se ci si sente aiutati anche da tante persone che arrivano da Paesi lontani - ha detto ancora Fontana - si sente un po' meno solo e gli viene un po' piu' di forza, anche se i bergamaschi hanno forza fa vendere".