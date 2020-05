Fase 2: Sertori, 'Lombardia punta su cantieri e turismo'

07 maggio 2020 a

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Prende corpo il Piano Marshall di Regione Lombardia che ha destinato 3 miliardi di euro, di cui i primi 400 milioni immediatamente disponibili, agli Enti locali. Oltre 348 milioni di euro sono stati destinati ai Comuni e più di 51 milioni alle Province. Entro sei mesi avremo in Lombardia oltre 600 nuovi cantieri. In un comparto come quello dell'edilizia, iniettare risorse aiuterà a ripartire più velocemente e a dare una boccata d'ossigeno all'economia dopo due mesi di lockdown". Così l'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni Massimo Sertori interviene, in diretta sulla pagina Facebook, sull'emergenza coronavirus e sulla fase 2.

"Abbiamo poi destinato anche 3,3 milioni all'economia della montagna per favorire lo sviluppo di rifugi e bivacchi. Un aiuto effettivo per un turismo che, a maggior ragione dopo un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto, prenderà sicuramente il via con una stagione che si preannuncia promettente". Nel dettaglio, 1,3 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2021-2022: Regione Lombardia intende avviare un bando finalizzato all'erogazione di contributi per la riqualificazione di rifugi e bivacchi esistenti.