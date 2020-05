OSSERVATORIO EUROBET: Seconda Stella a Cracco per l'87%

08 maggio 2020 a

(Roma 8 maggio 2020) - Campania e Lombardia si contendono il primato di stelle

Sogno di una vita per migliaia di chef sparsi in tutto il globo, le stelle Michelin assegnate dal 1926 dalla medesima guida sono il più alto riconoscimento per gli indirizzi di alta cucina. Croce e delizia dei ristoratori, la guida ha sempre premiato la cucina dello stivale che vanta il maggior numero di stelle seconda solo a due colossi della ristorazione come il Giappone e la Francia.

L'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) ha analizzato i flussi sui possibili vincitori di nuove stelle nella guida 2021. Gli appassionati – con l'87% delle scelte - sembrano premiare il nuovo ristorante di Carlo Cracco a Milano già possessore di una stella e in lizza per una seconda. Molto più scetticismo invece sugli altri due chef di Masterchef e i rispettivi ristoranti Fourghetti a Bologna di Bruno Barbieri e Villa Crespi a Novara di Chef Cannavacciuolo che vedono l'ottenimento della prima stella per il Fourghetti e la terza per Villa Crespi rispettivamente al 1% e al 7%.

Nemmeno Casa Vissani a Baschi convince gli appassionati con solo il 4% che punta sulla seconda stella.

Al contrario di Giappone e Francia paesi con un'alta densità di ristoranti stellati in particolari zone – Parigi e Tokyo – la cucina italiana viene apprezzata da Nord a Sud. Anche in questo caso l'Osservatorio Eurobet ha analizzati i dati sulla regione con più stelle nella nuova guida Michelin. Si contendono il primo postola Campania e il Piemonte con il 38% e il 36% delle scelte, segue con il 19% la Lombardia.

