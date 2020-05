Carceri: denunciò suo estorsore che ora chiede i domiciliari, 'scarcerazioni disfatta Stato' (2)

08 maggio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Io non ho paura che questa persona esca dal carcere - dice - tanto prima o poi uscirà e me lo vedrò accanto. Convivrò per sempre con questa paura. Ma mi sconvolge che una persona che è venuta nel mio cantiere, urlando, sbattendo porte, abbia riscontrato delle carenze cardiorespiratorie, poverino... Mi sconvolge che ci sia oggi questa semplicità, questa leggerezza nel gestire queste richieste. Posso capire che si possa fare uscire uno che ha fatto il furtarello, ma sui reati di mafia bisogna stare molto più attenti. Che messaggio si manda così?".

"Stanno tornando tutti in libertà - aggiunge Piraino - questo vuol dire che quelli che hanno denunciato, me compreso, si devono trovare in una situazione di paura. E' vero che sono ai domiciliari e che non vanno in giro, ma a casa possono tranquillamente riorganizzarsi al telefono. Come è successo anche in passato. Possono fare da casa i loro porci comodi. Insomma, è un messaggio terribile, demotivante, per coloro che hanno avuto il senso civico si denunciare. Già le condanne sono basse, in più diamo questi benefit? Se una persona è stato il carceriere di un bimbo ucciso e poi sciolto nell'acido viene scarcerata che messaggio diamo ai cittadini?".