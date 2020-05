Como: sorpreso a spacciare droga, arrestato

08 maggio 2020 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Un 20enne di origine marocchina è stato arrestato dai poliziotti della squadra Volanti della questura di Como per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti appostati in via Olginati, nell'area boschiva di Montano Lucino, lo hanno visto cedere un involucro a due persone a bordo di un'auto.

Gli agenti, intervenuti dopo un breve inseguimento, hanno sequestrato al giovane 1.813 euro e 100 franchi svizzeri, un bilancino di precisione, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, due telefoni cellulari e sacchetti e rotoli di cellophane per il confezionamento dello stupefacente. Non solo: 40 grammi di hashish, 48 di cocaina, 53 grammi di eroina, 4 di marijuana. Per il 20enne si sono aperte le porte della casa circondariale 'Bassone' di Como.