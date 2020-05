Brescia: imprenditore dichiara 20mila euro, sequestrati beni e casa di lusso (2)

08 maggio 2020 a

(Adnkronos) - L'imprenditore dichiarava al fisco un reddito medio annuo di 22.400 euro, derivante in parte da lavoro autonomo della propria ditta individuale quale mediatore creditizio e in parte da lavoro dipendente percepito da società italiane operanti in svariati settori economici.

A fronte di così basse entrate, la procura e la Guardia di finanza hanno ricostruito "spese per svariati milioni di euro, dimostrando che tali impieghi non potevano trovare giustificazione nelle fonti di guadagno lecite". Tra le spese dell'imprenditore anche "1,2 milioni di euro per l'acquisto di 40 orologi delle più prestigiose marche di lusso": tra questi un orologio in oro bianco con fondo in madreperla grigio del valore di 50.000 euro, un altro in titanio dal valore di 85.000 euro e un orologio fatto a mano con disegno esclusivo pagato 120.000 euro.

Tra le spese ricostruite anche "una polizza assicurativa delle Isole Bermuda di circa un milione di euro liquidata su un conto ungherese e conti correnti inglesi con saldo di circa 2 milioni di euro e, ancora, oltre 3 milioni di euro detenuti in Svizzera e 6 milioni di euro in San Marino". Il sequestro disposto dovrà ora essere oggetto di convalida in sede di udienza davanti al tribunale. In quella sede saranno valutate dai giudici le eventuali giustificazioni circa la provenienza del denaro utilizzato dall'imprenditore per sostenere il suo tenore di vita, "che non appare - secondo gli investigatori - trovare alcuna giustificazione nei redditi dichiarati al fisco".