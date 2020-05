Fase 2: Erba (M5S), 'Sala potenzi i controlli, vita deve riprendere'

08 maggio 2020 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Nell'abc della fase 2 bisogna potenziare i controlli perché in giro c'è ovviamente più gente e non tutta responsabile". Questo il commento di Raffaele Erba, consigliere regionale M5S Lombardia. "Il sindaco Sala ha poco da 'incazzarsi' con i milanesi perché o si dice 'Tutti a casa e tutto chiuso!' oppure nella fase 2 si potenziano i controlli, perché la gente è tornata al lavoro e alcune attività sono riaperte soprattutto nelle zone tipiche dell'assembramento serale a Milano. La vita deve riprendere, l'economia deve poter alzare la testa, i lavoratori e le famiglie devono tornare a sperare nel futuro".

"Solo pochi giorni fa abbiamo ascoltato le associazioni di categoria di parrucchieri ed estetisti: durante l'incontro ho delineato un possibile percorso per poter fare richiesta di apertura anticipata. Proposta, questa, che possiamo sostenere come Regione Lombardia. Come primo passaggio ho chiesto a Cna di farci pervenire i protocolli di sicurezza proposti dalle categorie in questione perché fino ad ora, in IV Commissione Attività Produttive, non è ancora stato depositato nulla", aggiunge.

"E' di oggi una lettera di sollecito che ho inviato alla stessa Commissione per velocizzare la raccolta di questi importanti documenti assolutamente fondamentali per la riapertura anticipata. Tali protocolli dovranno essere valutati dal Comitato tecnico scientifico regionale che collabora con il Comitato tecnico scientifico nazionale. Più del 50% del totale dei nuovi contagiati dal coronavirus si trova in Lombardia in una situazione come questa bisogna raddoppiare i controlli", conclude Erba.