Fase 2: Ronzulli, 'contro Calabria bullismo istituzionale per vittoria Pirro'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Anche di fronte ad una emergenza prima sanitaria ed oggi economica, al timore che la criminalità organizzata sia più veloce dello Stato ad 'aiutare' gli esercenti in crisi, il governo usa il Tar come una clava per rivendicare le competenze statali sulle ordinanze regionali". Lo sottolinea Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"Il ricorso del governo che ha annullato -per quanto?- l'ordinanza della Regione Calabria -aggiunge- è una vittoria di Pirro: riafferma un principio scontato, che nessuno ha messo mai in discussione, e allo stesso tempo crea un danno all'economia di una Regione che oggi, stando agli indici di contagio, può dirsi sicura. Contenti loro... Una cosa è certa: con il bullismo istituzionale non si va da nessuna parte”.