Incidenti: madre e bimbo di tre anni investiti a Milano, grave il piccolo

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Una donna e il suo bimbo di tre anni sono stati investiti da un'auto a Milano mentre attraversavano la strada in largo Gelsomini, in zona Lorenteggio. Il piccolo è stato sbalzato sull'asfalto e, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha riportato un importante trauma cranico e facciale. Il bimbo è stato portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda assieme alla madre, che ha riportato la frattura di una gamba.