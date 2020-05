Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre persone

09 maggio 2020 a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre persone per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio nella zona di Porta Romana, a Milano. In via Dei Cinquecento gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 38 anni, che spacciava dal suo appartamento. Nel corso di un servizio di appostamento all'ingresso del condominio, gli agenti hanno fermato un uomo italiano 48enne che aveva appena acquistato della cocaina. Nel corso della perquisizione nell'abitazione dello spacciatore sono stati trovati oltre 100 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e quasi 3mila euro in contanti.

In via Costantino Baroni la polizia ha arrestato un italiano di 40 anni, pregiudicato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento sono stati trovati 12 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Infine un cittadino marocchino di 21 anni è stato fermato a Corsico, a bordo di un taxi, con una valigia contenente, oltre a capi di abbigliamento, un involucro con 200 grammi di eroina ed è stato arrestato.