Battisti: De Corato, 'trasferimento a domiciliari sarebbe sfregio a Milano'

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “La richiesta di trasferimento ai domiciliari del terrorista Cesare Battisti è un oltraggio alla memoria delle sue vittime, oltre che un affronto alla città di Milano: qui infatti uccise l'agente della Digos Andrea Campagna e il gioielliere Pierluigi Torregiani, oltre a ferirne gravemente il figlio Alberto, che rimase paralizzato. In loro memoria, il Comune intitolò all'agente un parco nel quartiere Barona e al gioielliere un giardino tra via Baldinucci e via Maffucci. Credo che anche il sindaco Sala sentirà il dovere di esprimersi fermamente contro la scarcerazione”. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, sull'istanza di trasferimento di Cesare Battisti dal carcere di Oristano per il rischio di contagio da coronavirus.

“È incredibile che Battisti richieda i domiciliari – prosegue De Corato – quando ha sulla coscienza l'omicidio di quattro persone e il ferimento di tre, crimini per i quali ha iniziato a pagare da pochissimo, dopo quasi 40 anni di latitanza internazionale dalla Francia al sud America”.