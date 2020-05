Coronavirus: Comitato parenti Trivulzio, supervisore Pregliasco non è neutrale

09 maggio 2020 a

a

a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Fabrizio Pregliasco, supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio, "non è un consulente neutrale". Lo afferma Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio, dopo un colloquio del comitato dei parenti degli anziani ricoverati al Pat. “Pregliasco è stato disponibile, ma ha risposto come consulente di parte, non come supervisore scientifico”, ha spiegato Azzoni. “Per la prima volta i parenti del Comitato hanno potuto sottoporre a Fabrizio Pregliasco le loro numerose domande riguardanti la struttura del Pat, il controllo del contagio, la gestione del rischio e l'accesso alle informazioni per favorire la massima trasparenza. Fabrizio Pregliasco si è mostrato disponibile a rispondere alle nostre domande, anche se le nostre aspettative erano diverse".

Il Comitato sottolinea che Pregliasco "si è proposto come interlocutore estraneo a quanto accaduto in precedenza e teso a dare garanzie sulle condizioni di sicurezza all'interno del Pat. In quest'ottica, il Comitato gli ha chiesto subito un incontro, ritenendo di poter avere finalmente risposta a tutti i quesiti che i familiari attendono da troppo tempo".

Ma il supervisore del Pat nella conferenza stampa di mercoledì scorso ha pronunciato parole difensive e contrarie alle evidenze che già si stanno acquisendo. Basta guardare le carte per comprendere le ragioni per cui il professor Pregliasco non è un consulente neutrale: nella determina del Dg 31/2020 del 8 aprile, con la quale il direttore generale Calicchio, richiamando l'incarico professionale già conferito all'avvocato difensore del Trivulzio, e attestando la necessità di affiancare al legale un consulente in possesso di idonee competenze in occasione delle verifiche ispettive del Ministero, conferisce l'incarico al Pregliasco come consulente tecnico di parte, in ausilio alla difesa legale della società e del direttore generale”, conclude Azzoni.