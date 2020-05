Milano: nuovi interventi Citylife, ristrutturazione scuole e spazi verdi (2)

09 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Per quanto riguarda l'incremento del verde, come indicato dal Municipio 8, verranno realizzati nuovi orti in vasca nelle via Pogatschnig, Chiarelli/Donadoni e Omodeo/Cechov. L'operatore realizzerà inoltre un progetto di fattibilità per la copertura del velodromo Vigorelli, del quale ha già in carico la rifunzionalizzazione dell'impianto. Per quanto riguarda Piazza VI Febbraio, la riqualificazione migliorerà l'accessibilità e qualità dello spazio pubblico. La zona centrale diventerà uno spazio verde libero e fruibile: verranno piantati nuovi alberi, posate panchine, sedute e tavoli, rifatta la pavimentazione e l'impianto di illuminazione.

L'assessore comunale all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, spiega che "se da un lato lo sviluppo di Citylife ha creato un nuovo quartiere vivo e modificato lo skyline di Milano con edifici caratterizzati da elevata qualità architettonica e sostenibilità ambientale, dall'altro ha portato interventi diffusi nel quartiere, a partire dal parco che oggi è frequentato da tutti i cittadini. Questi nuovi interventi pubblici sul territorio porteranno nuovi servizi fondamentali a servizio di tutti, a partire dalla riqualificazione delle scuole".

Armando Borghi, amministratore delegato di Citylife, sottolinea che "i nuovi interventi concordati nell'ambito della convenzione con il Comune sono un'ulteriore conferma della proficua collaborazione che in questi anni si è creata tra Citylife e l'amministrazione. Citylife è fortemente impegnata nel contribuire al successo di un progetto di rigenerazione urbana all'avanguardia che ha già restituito alla collettività un'area completamente rinnovata e oggi fruibile da tutti”.