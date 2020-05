Brescia: Garante vittime reato Lombardia, 'crimini domestici non in quarantena'

09 maggio 2020 a

a

a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “I crimini domestici non vanno in quarantena. Anzi, con l'isolamento forzato dovuto al coronavirus rischiano di aumentare, come testimonia l'incremento esponenziale delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza (oltre 74% in più) e la diminuzione di quelle al numero nazionale 1522, determinata dall'isolamento forzato che impedisce privacy e libertà (meno 55%). Servono pene giuste, e già il fatto che chi commette un omicidio aggravato punito con l'ergastolo non possa accedere al rito abbreviato e quindi a sconti di pena è un piccolo passo avanti. Ma non basta. Serve l'obbligatorietà del lavoro in carcere per risarcire la vittima del proprio reato o i suoi familiari”. Lo afferma Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime e Garante per la tutela delle vittime di reato per la Regione Lombardia, dopo che un uomo ha ucciso a coltellate la moglie di fronte ai figli nel Bresciano.

“Serve una riabilitazione anche psicologica per chi ha una personalità incline a risolvere con la violenza qualsiasi conflitto interpersonale. E serve una tutela per chi subisce questi delitti e per i familiari che restano abbandonati a loro stessi, senza sostegno né economico né psicologico”.

Per Aldrovandi “servono diritti per le vittime. E la strada per raggiungere questi diritti è una battaglia anzitutto culturale, e di civiltà, da compiere passo dopo passo, perché anche chi subisce un grave delitto possa avere la tutela e la giustizia che merita”.