Fase 2: Parisi, 'da Sala toni paternalistici, Milano merita rispetto'

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - “Il Sindaco Sala si arrabbia con i milanesi indisciplinati che vogliono uscire a fare una passeggiata dopo più di due mesi di lockdown. Lo fa con i toni volgari del manager autoritario. Toni inaccettabili e irrispettosi". Lo afferma Stefano Parisi, consigliere comunale di Milano. “Questo tono autoritario – prosegue Parisi – nasconde una cultura di Governo diffusa in tutta la 'nuova generazione' della politica italiana, purtroppo. E' una cultura che sta avendo la sua peggiore degenerazione in questi mesi terribili della pandemia. Siccome la politica, dopo 3 mesi, non ha ancora idea di come evitare il contagio, affida tutto al lockdown e al senso di responsabilità dei cittadini. Così, se le cose vanno bene il merito è della politica, se vanno male la colpa è nostra".

Milano, conclude Parisi, "è una grande città produttiva, i milanesi che vivono nella città metropolitana lavorano e sono la locomotiva del Paese. Meritano protezione e rispetto e meritano un'amministrazione cittadina in grado di difenderli dal rischio del contagio. I primati di Milano sono i primati di chi vive e lavora in questa città non certo della burocrazia comunale”.