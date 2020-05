Fase 2: Zangrillo (Fi), 'decisione Tar su Calabria rammarica e rattrista'

10 maggio 2020 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “L'ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sulla riapertura di bar e ristoranti pone al centro il bisogno impellente al ritorno ad una vita normale di una terra coraggiosa e dalle tante potenzialità. Ripartire presto è un bisogno ineludibile. Soprattutto per chi come la Calabria ha bene contenuto la pandemia. Proprio per questo la decisione del Tar di Catanzaro rammarica e rattrista”. Lo afferma Paolo Zangrillo, deputato di Forza Italia.