Fase 2: Sala, 'Milano punto ripartenza di nuova visione di sviluppo'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Il coronavirus è "una malattia insidiosa che miete vittima e certezze, che rappresenta un elemento di grande rischio per il nostro futuro, soprattutto per i più poveri. Milano deve essere il punto di una riflessione rigorosa ed esigente di quanto dobbiamo imparare da questa vicenda e uno dei punti di ripartenza di una nuova visione di sviluppo, coniugato all'equità e all'ambiente". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un messaggio inviato a Class Cnbc.

"E' tempo che le istituzioni lascino i loro palazzi e insieme alle migliori e più responsabili espressioni della creatività, dell'industria e della finanza tornino sul territorio, per costruire un futuro di una crescita meno fragile perché inclusiva e sostenibile".