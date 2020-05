Assalto a portavalori ad Aversa, due feriti

11 maggio 2020 a

Napoli, 11 mag. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste ferite nell'assalto a un furgone portavalori ad Aversa, nel Casertano. Il furgone si trovava all'esterno di una filiale di banca in viale Kennedy quando i malviventi, da chiarire se fossero in 3 o in 4, hanno aggredito i vigilantes esplodendo anche colpi di arma da fuoco. Due le persone ferite, un vigilantes e un altro uomo. I ladri sono riusciti a scappare, non è chiaro se riuscendo anche a consumare la rapina. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.