Lombardia: Rolfi, 'su suinicoltura servono fondi e risposte dal governo' (2)

11 maggio 2020

(Adnkronos) - "Abbiamo inoltrato molte proposte al governo. A distanza di un mese attendiamo ancora i riscontri: servono una deroga sui disciplinari per quanto riguarda il peso dei suini e risorse aggiuntive per la riconversione di prodotto marchiato a prodotto smarchiato o a cotto per alleggerire l'eccesso di produzione che non trova collocazione a causa della chiusura del settore alberghiero e della ristorazione. Se non ci sono investimenti, rischiamo il tracollo di una filiera strategica per il Made in Italy", ha aggiunto. "Faccio un appello anche all'intero comparto, affinché si superino le divisioni e si lavori di squadra per garantire il rilancio della suinicoltura italiana", ha concluso Rolfi.