Lombardia: Rolfi, 'su suinicoltura servono fondi e risposte dal governo'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "La suinicoltura è uno dei settori più colpiti dagli effetti economici del Covid. Le quotazioni del suino italiano Dop sono ampiamente sotto i costi di produzione. La Lombardia è la prima regione italiana per numero di suini allevati. Chiediamo al governo risposte rapide e fondi specifici per il settore". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito alla crisi del settore suinicolo. Il numero dei suini allevati in Lombardia è pari a 4.493.125 (52,9% del totale nazionale), così suddiviso: Bergamo 297.011, Brescia 1.356.038, Como 2.148, Cremona 969.149, Lecco 4.269, Lodi 356.688, Mantova 1.190.459, Milano 77.929, Monza e Brianza 3.504, Pavia 233.078, Sondrio 1.834 e Varese 1.018.

"Serve un vertice urgente tra governo e Regioni - ha aggiunto - per impegnare immediatamente i 2 milioni di euro stanziati nel decreto del 7 aprile sul fondo suinicolo nazionale. Risorse di bilancio del 2019 e 2020 - ha detto - disponibili con enorme ritardo a causa dei rallentamenti del Governo per approvare il provvedimento. Si tratta di fondi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti suinicoli, in particolare dei prosciutti Dop, sia sul mercato interno che all'estero. Occorre inoltre dedicare al comparto stanziamenti specifici derivanti dal fondo destinato alle filiere in crisi che dovrebbe trovare allocazione nell'atteso decreto rilancio", ha spiegato l'assessore.