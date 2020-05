Mafia: gip Palermo, 'famiglia Fontana ha investito in Lombardia in orologi di lusso'

12 maggio 2020 a

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - La famiglia Fontana dello storico clan mafioso dell'Acquasanta e Arenella "ha saputo sviluppare, innanzitutto, una fiorente attività imprenditoriale a Milano, nel settore del commercio di orologi di lusso, attraverso società – gestite direttamente, in Italia, o per interposta persona, all'estero, – fondamentale strumento per ripulire e far transitare l'enorme quantitativo di denaro contante frutto dell'esercizio del potere mafioso, ancora una volta con l'ausilio di compiacenti soggetti a disposizione, tra cui il commercialista milanese Paolo Attilio Remo Cotini". Lo scrive nella misura cautelare il gip del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini sugli arresti delle 91 persone nell'operazione condotta dalla Gdf e coordinata dalla Dda di Palermo.