Milano: sgominata banda spacciatori, sequestrati 25 chili di eroina e cocaina

12 maggio 2020 a

a

a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Cinque persone sono state arrestate e 25 chili fra eroina e cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri in un'operazione contro lo spaccio nell'hinterland milanese. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Vigevano, in provincia di Pavia, sono iniziate dopo che un anno fa, nel corso di un controllo i militari avevano fermato un cittadino marocchino di 26 anni, che a bordo della propria auto aveva nascosto mezzo chilo di eroina. Le indagini hanno permesso di scoprire una banda composta da cinque cittadini marocchini e attiva in provincia di Milano.

Lo scorso 6 aprile i militari hanno rinvenuto, sotterrati vicino al cimitero di Trucazzano, in provincia di Milano, sei panetti contenenti circa tre chili di eroina e 300 grammi di cocaina. La notte del 30 aprile, poi, i carabinieri hanno arrestato fra Pieve Emanuele e Rho gli altri quattro componenti della banda, tutti cittadini marocchini, di età compresa fra i 21 e i 51 anni. A bordo delle auto guidate dagli uomini sono stati trovati altri 19 chili di eroina e materiale destinato alla lavorazione e al confezionamento della droga, tra cui una pressa artigianale, un frullatore, una bilancia elettronica, contenitori e numerosi sacchetti in plastica. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati trovati oltre 35mila euro in contanti.

Nel complesso dell'indagine sono stati sequestrati 23,5 chili di eroina, per un valore totale di 235mila euro, 266 grammi di cocaina, per un valore totale di 10mila euro circa, che alla banda avrebbero fruttato rispettivamente almeno 650mila euro e 30mila euro.