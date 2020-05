Monza: tentato omicidio e rapina, arrestate cinque persone

12 maggio 2020 a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri nelle province di Como e Novara perché ritenute responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina nei confronti di un uomo avvenuto in provincia di Monza.

L'uomo era stato ritrovato il 28 settembre scorso a Montano Lucino, in provincia di Como, in stato di semi coscienza e con gravi lesioni. La vittima, un artigiano, era andato a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, per un appuntamento con una cliente per concordare un lavoro da svolgere. Ma sul posto, oltre alla donna, aveva trovato altre quattro persone che lo avevano picchiato violentemente per una presunta truffa.

Gli aggressori lo avevano poi caricato in macchina e lo avevano portato fino a Montano Lucino, dove avevano continuato a picchiarlo, abbandonandolo vicino a un kartodromo e rubandogli il cellulare.