Coronavirus: pm De Luca, 'Stato scongiuri pericolo che si pensi che mafia dia lavoro'**

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - Lo Stato "scongiuri il pericolo che qualcuno posso pensare che la mafia dà lavoro. E questa operazione è un primo passo per evitare che si dicano simili sciocchezze". E' l'allarme lanciato dal Procuratore aggiunto di Palermo Salvatore De Luca, nel corso della conferenza stampa, in remoto, sui 91 arresti tra Palermo e la Lombardia. "Nel Dna di Cosa nostra c'è l'utilizzaro da un lato della violenza e della minaccia e dall'altra l'idea di portare avanti delle operazioni per inserirsi nelle imprese in crisi e successivamente appropriarsene. il pericolo va scongiurato", dice.