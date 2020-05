Milano: spaccio di droga, polizia arresta quattro persone

12 maggio 2020 a

a

a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano quattro persone per spaccio di sostanze stupefacenti. In piazzale Cuoco gli agenti hanno notato uno scambio fra due uomini nel cortile di un palazzo. Fermato, l'acquirente è stato trovato in possesso di due grammi di hashish, mentre nell'appartamento dello spacciatore sono stati trovati sul balcone 40 grammi di hashish, nascosti in un barattolo. L'uomo, un cittadino tunisino di 32 anni, con precedenti e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un arresto lo scorso febbraio per spaccio, è stato arrestato.

In via Pisacane la polizia ha fermato un uomo e una donna a bordo di un'auto a noleggio. L'uomo, un cittadino italiano 36enne, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, furto e truffa e la donna, una cittadina italiana di 47 anni, incensurata, erano in possesso di cinque dosi di cocaina. Entrambi sono stati arrestati per spaccio e detenzione in concorso di cocaina.

Infine gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 20 anni per detenzione e spaccio di eroina, mentre vendeva la droga all'ex scalo ferroviario di Porta Romana, in una strada sterrata parallela a Viale Isonzo. L'uomo è stato sorpreso con 30 grammi di eroina.