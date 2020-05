Carceri: Scotti, 'Scarcerazioni? Così mafia mostra ai suoi e ai cittadini che suo potere è forte'

12 maggio 2020 a

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Non mi sento di dare un giudizio perché la situazione è talmente delicata che andrebbe conosciuta in tutti i suoi aspetti. Non è un problema di cattiva o buona fede. Il vero pericolo è che la mafia mostri ai suoi e ai cittadini tutti che, alla fine, il suo potere è forte. Ecco perché cose di queste genere, come le scarcerazioni, non possono capitare". E' l'analisi dell'ex ministro dell'Interno Vincenzo Scotti sulle scarcerazioni dei boss mafiosi e di altri boss di rango a causa dell'emergenza coronavirus. L'ex ministro, in una intervista esclusiva all'Adnkronos, ribadisce più volte di "non conoscere" a "fondo la vicenda" e che non vuole "entrare nella questione attuale", ma avverte: "Bisogna stare attenti tutti, la mafia ha vissuto sempre su questo".

Vincenzo Scotti non conosce il decreto con il quale il ministro Alfonso Bonafede ha annunciato il ritorno in carcere dei boss andati ai domiciliari dopo i provvedimenti dei Tribunali di sorveglianza e delle Corte d'appello.