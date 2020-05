12 maggio 2020 a

a

a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 54 anni, operaio di una ditta di imballaggio di Rosate, in provincia di Milano, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L'uomo, per cause ancora non note, è rimasto con il volto schiacciato da una pressa. Intubato, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.