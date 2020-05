Vendita di fiori online, il boom durante la quarantena

12 maggio 2020 a

(Lecce 12 maggio 2020) - Lecce, 12 maggio 2020 - Nel periodo di lockdown le attività commerciali hanno subito forti limitazioni e in molti casi un totale arresto e solo ultimamente è cominciata una parziale riapertura. Questo difficile e imprevisto scenario ha visto moltiplicarsi i tentativi di sperimentare ed incrementare la modalità di acquisto online, causandone una significativa impennata.

Negozi chiusi, code nei supermercati e rigide disposizioni sulla circolazione delle persone hanno avuto come riflesso un cambio radicale di comportamento da parte dei consumatori, che hanno indirizzato il loro interesse verso l'e-commerce, come strada alternativa per soddisfare diverse esigenze. L'abitudine per esempio molto diffusa di recarsi dal

In questo modo è stato possibile anche in questa complicata fase rallegrare la casa in cui ci si è trovati a passare la maggior parte del proprio tempo e donarle un po' di vita e colore, grazie a siti specializzati che permettono di spaziare, per esempio, tra bouquet di delicate roselline a mazzi di vivaci girasoli, passando per eleganti piante di orchidea.

Con pochi click si possono quindi selezionare e comprare piante e fiori online, suddivisi anche per occasione in modo da trovare facilmente il pensiero giusto per un compleanno o un anniversario e fare felice una persona cara anche a distanza.

Il desiderio comune di alleviare il più possibile le tensioni e le preoccupazioni che caratterizzano questo periodo ha portato in molti casi ha scoprire quindi nuovi canali di acquisto, efficaci e capillari perchè riescono a garantire una copertura molto ampia sul territorio italiano e ad effettuare consegne in tante province da Nord a Sud.

Anche se non ci si è potuto ritrovare con parenti e amici per celebrare ricorrenze speciali, molti italiani hanno approfittato di un servizio comodo e molto semplice da utilizzare, adatto anche a chi non è un esperto del mondo digitale, per farsi sentire vicini con un pensiero floreale speditodirettamente a casa o per dare un tocco di festa al proprio appartamento e cercare di alleggerire le difficoltà della quarantena riempiendo i vasi di fiori freschi o dando nuova vita al balcone con qualche bella pianta.

La forzata clausura ha anche portato a sfruttare al massimo una semplice connessione internet per cogliere tutte le opportunità offerte che potessero offrire distrazione e divertimento, come seguire appassionati serie televisive e confrontare online le diverse ricette per il migliore pane casalingo. Oltre a questi passatempi, dedicarsi alla cura di una pianta e vederla crescere e prosperare è diventato un modo sempre più frequente per tenersi impegnati con soddisfazione e riguadagnare un po' di ottimismo in un momento pieno di incertezze.

