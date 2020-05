Coronavirus: De Rosa (M5S), 'non sorpreso da inchiesta pm Milano su test sierologici' (2)

12 maggio 2020 a

(Adnkronos) - "Da cittadino lombardo non posso che esprimere il più profondo rammarico per quella che, nel migliore dei casi, sarà l'incompetenza mostrata dai vertici regionali nel gestire la vicenda. Un'incapacità di amministrare la sanità pubblica, le cui conseguenze finiranno ancora una volta per essere pagate dai cittadini e dalle imprese lombarde, facendo purtroppo lavorare la magistratura, per far luce su scelte e modalità procedurali non proprio trasparenti", conclude De Rosa.