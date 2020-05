Lombardia: Consiglio regionale approva nuova legge guardie ecologiche volontarie

12 maggio 2020 a

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia la nuova legge che disciplina l'attività delle guardie ecologiche volontarie. La revisione è il risultato finale della sintesi di un progetto di legge d'iniziativa di Giacomo Basaglia Cosentino (Lombardia Ideale) e di un testo proposto dalla Giunta regionale, e si è resa necessaria per aggiornare una normativa risalente al 2005, raccogliendo così le esigenze manifestate dagli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Le guardie ecologiche volontarie (Gev), attualmente poco meno di 2mila, sono cittadini che svolgono, senza compenso, un'attività volta alla tutela del territorio. La loro funzione, come ha spiegato la relatrice, Francesca Ceruti (Lega), è un ruolo non repressivo di vigilanza, prevenzione, segnalazione e informazione. "Nel nuovo testo - sottolinea Ceruti - è stato introdotto innanzitutto il concetto di tutela della biodiversità, poiché questa consapevolezza è oggi ritenuta di primario interesse dalle normative europee, nazionali e regionali". Nella legge si prevede esplicitamente la funzione di divulgazione di buone pratiche per il rispetto e la cura dell'ambiente e per la promozione della sostenibilità ambientale.

La relatrice ha inoltre sottolineato l'importanza della funzione di cooperazione delle guardie volontarie con i servizi di Polizia locale, con le guardie ecologiche, con l'Arpa e con la Protezione Civile "anche perché mai come in questi due mesi abbiamo verificato quanto abbia valore una collaborazione ben organizzata con i corpi costituiti da volontari".