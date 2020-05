Lombardia: Consiglio regionale approva nuova legge guardie ecologiche volontarie (3)

12 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Viene introdotta infine anche la clausola valutativa, con cui si prevede che la Giunta presenti al Consiglio, ogni due anni, una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disciplina delle Gev prevista dalla nuova normativa. "E' importante rilanciare il ruolo delle Gev soprattutto quando le guardie ecologiche volontarie vengono concepite come custodi e non come ‘poliziotti' dell'ambiente e della sostenibilità, con un rapporto di cortesia, disponibilità e correttezza verso i cittadini", ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo.

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo di migliorare l'attività delle Gev", ha detto Giacomo Basaglia Cosentino nella sua dichiarazione di voto "lavorando sulla organizzazione e sulla riconoscibilità di queste figure". Per dichiarazione di voto sono intervenuti anche Gianluca Comazzi (FI) che ha fra l'altro sottolineato la funzione di presidio della figura delle Gev, e Fabio Pizzul (Pd) che ha richiamato il forte segnale culturale teso al rilancio dei territori anche attraverso il ricorso a questo istituto di volontari.

In conclusione il consiglio ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno proposto da Riccardo Pase (Lega, presidente della Commissione Ambiente) con cui si chiede di valutare l'aumento delle risorse stanziate per le prossime annualità.