Coronavirus: Gallera, 'tariffa di 62 euro per test sierologici privati'

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Avranno una tariffa di 62 euro i test sierologici per chi li vorrà fare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro: lo annuncia l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera aggiungendo che "chi li propone deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari" e che se si risulta positivi "bisogna mettersi in isolamento 14 giorni". Insomma questi test, spiega nella diretta Facebook sull'emergenza coronavirus, "non devono gravare sulla sanità pubblica".