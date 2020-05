Silvia Romano: cooperante a inquirenti, 'non ho paura, serena su scelta religiosa'

12 maggio 2020 a

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "Sono serena della mia scelta religiosa, tranquilla, non ho paura, non so da dove provengano queste minacce". Sarebbero queste, secondo indiscrezioni, le parole che Silvia Romano ha rivolto agli inquirenti che l'hanno ascoltata come persona offesa nel procedimento a carico di ignoti per il reato di minacce aggravate.

La giovane cooperante milanese, appena rientrata dopo una lunga prigionia, è stata ascoltata dal pm Alberto Nobili che guida il pool dell'Antiterrorismo milanese e dagli uomini del Ros. Un colloquio di circa un'ora per mettere in fila gli insulti via social, ma anche volantini e lettere, indirizzati alla 24enne a cui sono stati rivolte minacce di morte. Tra le dichiarazioni al vaglio della magistratura anche quelle di Vittorio Sgarbi che ha auspicato l'arresto della giovane cooperante.