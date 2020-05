Palermo: aggredisce a colpi di accetta ex moglie e il compagno, arrestato

13 maggio 2020 a

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - Aggredisce a colpi di accetta l'ex moglie e il nuovo compagno di lei e viene arrestato. E' accaduto a Misilmeri dove i Carabinieri hanno arrestato A.S. palermitano 45enne con l'accusa di atti persecutori, tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono alla sera dell'8 maggio quando, a Misilmeri, l'uomo, recatosi sotto l'abitazione dei familiari della ex moglie, è stato raggiunto dalla donna e dal suo nuovo compagno. Dopo una violenta lite, scaturita per motivi passionali e di gelosia, A.S. ha prelevato dalla sua autovettura un'accetta e con la stessa ha sferrato più fendenti contro la coppia.

L'azione violenta è stata interrotta dall'intervento provvidenziale di alcuni familiari della donna che hanno evitato il peggio. I Carabinieri allertati dalla ex moglie hanno raggiunto il luogo dell'aggressione e hanno tratto in arresto A.S. "La donna subiva atti persecutori e minacce da parte dell'ex coniuge da oltre un anno e lo aveva più volte denunciato- dicono i militari -A seguito dei fatti le persone coinvolte sono state sentite dai Carabinieri della “Rete Antiviolenza Carabinieri di Palermo”, scelti, nella delicatissima materia della violenza di genere, per le particolari attitudini professionali e umane". Il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dell'indagato.