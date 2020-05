Silvia Romano: M5S, 'gravi parole Pagano, Musumeci revochi assessorato a Lega'

13 maggio 2020 a

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - "L'odio, la bava alla bocca, l'intolleranza e gli insulti non appartengono al dna dei siciliani. Per questa ragione chiedo al presidente della mia Regione, la Sicilia, di revocare l'assegnazione dell'assessorato dei Beni Culturali alla Lega. Sarebbe uno schiaffo per tutti i siciliani soprattutto dopo le gravissime parole del deputato leghista Alessandro Pagano contro Silvia Romano alla Camera". Lo hanno dichiarato i deputati del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano e Luciano Cantone a seguito della dibattuta seduta alla Camera di quest'oggi.

"Pagano ha definito Silvia Romano, liberata dopo lunghi mesi di prigionia, una neoterrorista. Parole inaccettabili che associano a una ragazza crimini terribili e immagini funeste. E' davvero vomitevole questo modo di fare politica e per questa ragione un esponente di questo partito non può in alcun modo rappresentare la Cultura siciliana né l'Identità siciliana - dicono - Una Cultura millenaria fatta di tolleranza, di arte, di comprensione e di rispetto che non si può associare con le politiche discriminatorie della Lega. Chiedo un ripensamento al presidente della Regione Nello Musumeci: la Sicilia non merita questo affronto!".