Fase 2: Consulenti lavoro, ecco circolare su attività lavorativa in sicurezza

Roma, 13 mag. (Labitalia) - Con la circolare n. 13/2020 'Covid-19: misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa durante la fase due' la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, "in ossequio all'art. 2087 del Codice civile e alle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), ha riepilogato le misure contenute nei protocolli specifici di prevenzione per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro alla luce delle programmate e progressive riaperture delle attività produttive e commerciali". E' quanto annuncia la Fondazione studi dei consulenti del lavoro in una nota.

"Considerando che la violazione delle stesse determinerà potenziali responsabilità del datore di lavoro. Il documento dettaglia, inoltre, i diversi temi con pratici allegati contenenti: una analisi particolareggiata del protocollo condiviso tra governo e parti sociali del 24 aprile 2020 in materia di prevenzione dei contagi da nuovo Coronavirus; modelli, questionari sugli adempimenti da rispettare da parte degli imprenditori e un fac-simile di informativa aziendale", concludono i consulenti.