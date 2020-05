Infortuni: serie di incidenti in Lombardia, cinque feriti (2)

13 maggio 2020 a

(Adnkronos) - Ad Arluno, in provincia di Milano, durante il lavoro un 32enne si è ferito al braccio, con un taglio di 15 centimetri ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta. A San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona, un uomo di 43 anni di nazionalità indiana, mentre era al lavoro in una cascina è stato colpito da una mucca con un calcio al torace ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Cremona.