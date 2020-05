Fase 2: da Regione Lombardia altri 500mila euro per riapertura imprese sport

13 maggio 2020 a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato un incremento di 500 mila euro per il bando 'Safe Working - Io riparto sicuro', il pacchetto di aiuti per le micro e piccole imprese lombarde, che complessivamente ammonta a 19,1 milioni di euro, di cui 15,7 milioni di Regione Lombardia e 3,48 milioni delle Camere di Commercio Lombarde. L'addendum è dedicato al settore sportivo che in Lombardia rappresenta un comparto economico che negli ultimi 5 anni è cresciuto del 33%. Lo sport regionale ogni anno genera oltre 1,4 miliardi di euro con 4 mila imprese attive sul territorio lombardo che dà lavoro quotidianamente ad oltre 10 mila addetti.

"In questo momento - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - tutto il settore sta soffrendo, sia per la chiusura prolungata sia per l'impossibilità di essere centro di riferimento di famiglie e giovani lombardi. Siamo intervenuti concretamente per essere pronti alla ripartenza già dalle prossime settimane, quando sarà possibile farlo. Abbiamo voluto creare un finanziamento ad hoc per le imprese del settore sportivo. Il nostro obiettivo è dare un segno di vicinanza a tutto il mondo dello sport con aiuti tangibili che possano permettere di riaprire in modo sicuro e veloce".