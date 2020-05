Fase 2: Parolo (Cna Lombardia), 'Fontana spieghi stigma categorie benessere'

13 maggio 2020 a

a

a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - “Il governatore Fontana dia una spiegazione allo stigma delle categorie del Benessere”. Lo afferma Daniele Parolo, presidente di Cna Lombardia. "Acconciatori ed estetiste in molte altre regioni italiane hanno ricevuto una risposta: una data per riaprire, delle indicazioni per farlo in sicurezza, un aiuto a fondo perduto per colmare almeno una parte delle gravose perdite di fatturato", continua Parolo.

"La disperata necessità di riaprire è la naturale conseguenza del completo abbandono di una categoria di imprese, quasi sempre artigiane, che dal 12 marzo stanno affrontando costi fissi che oscillano mediamente tra i 2 e i 6 mila euro mensili, con in tasca un bonus di 600 euro e la speranza di ricevere quantomeno la cassa integrazione per i propri dipendenti. Non è a rischio la competitività di queste imprese -avverte- ma la loro sopravvivenza. Per le 26mila imprese lombarde del settore si prospetta un fatturato ridotto almeno del 35% su base annua. L'ossigeno serviva già un mese fa, sono sempre di più le saracinesche che difficilmente verranno rialzate in futuro".

Per il presidente di Cna Lombardia "la tanto richiesta libertà alle regioni è stata data, Regione Lombardia dimostri di avere una strategia solida per la gestione di un ritorno alla normalità chiaro e definito, che non passi attraverso azioni politiche che stigmatizzano un settore - quello del Benessere - che più di altri fonda la sua operosità e credibilità sulla seria gestione delle norme e delle prassi di sicurezza igienica".