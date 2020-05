Domani ti scrivo è l'e-Book tutto da scrivere che racconti come gli Italiani stanno vivendo questo nuovo mondo

14 maggio 2020 a

a

a

(Milano 14 maggio 2020) - Un'opera polifonica che raccoglie le testimonianze dei protagonisti dello spettacolo e di tutti coloro che hanno saputo trasformare la criticità del lockdown in opportunità.

Edito da Mondadori, i proventi saranno devoluti a RIGHT, il centro di ricerca coordinato dal dottor Franco Lori che sta lavorando all'individuazione di un'efficace combinazione farmacologica per combattere il COVID-19.

Abbiamo un tempo nuovo,

bisogna trovare un modo nuovo

di vivere.

Come hai organizzato le tue

Nuove giornate?

Cosa hai imparato?

Come?

Siamo pagine di un nuovo libro.

Con questo spirito nasce DOMANI TI SCRIVO, l'e-book ispirato al fenomeno @MYSWEETQUARANTINE, lo spazio social ideato da Paolo Stella con Chiara Fornari, Federico Albani, Andrea Delogu e Matteo Bonacci per condividere in maniera creativa l'esperienza del lockdown. “Quando è nata @MYSWEETQUARANTINE siamo rimasti molto colpiti dalla generosità delle persone: c'è chi ha regalato lezioni di recitazione, chi ha condiviso momenti di lettura, chi ha messo a disposizione le proprie competenze culinarie. Le persone si sono donate spontaneamente dimostrando la capacità italiana di stringersi e sostenersi di fronte alle difficoltà, senza distinzioni sociali. In questa condizione che ci ha resi tutti incredibilmente uguali abbiamo deciso di dare a chiunque la possibilità di scrivere la pagina di un nuovo libro, che possa diventare fonte d'ispirazione per vivere in modo nuovo questo tempo nuovo”, racconta Paolo Stella.

Con la stessa logica con cui, su base volontaria, si sono generati i contributi del progetto @MYSWEETQUARANTINE, nasce l'e-book DOMANI TI SCRIVO: un'opera polifonica che raccoglie le testimonianze e i pensieri di personaggi dello spettacolo e non solo, che racconta come hanno vissuto con creatività e positività la quarantena, trasformando le criticità in opportunità Isabella Ferrari, Ornella Vanoni, Anna Dello Russo, Samuele Briatore e Shubha Marta Rebolli, Daniela Fedi, Alessandro Calascibetta, Anna Cleveland, Diego Dolcini, Diego Passoni, Edoardo Purgatori, Emma Kathleen Hepburn Ferrer, Eugenio Lori, Eva Robin's, Francesco Montanari, Franco Lori, Isabella Ferrari, Jacopo Durazzani, Maria Grazia Cucinotta, Marianne Mirage, Mariella Milani, Mattia Cis, Miriam Galanti, Paola Manfrin, Paola Turci, Paolo Borzacchiello, Robert Cavalli, Rocio Munoz Morales, Silvia Ronchi, Thony, Valeria Biello, Valeria Oppenheimer, Vanessa Bozzacchi, Victoria Cabello.

“Il titolo DOMANI TI SCRIVO vuole avere una doppia valenza, da un lato fa riferimento al concetto di caro amico ti scrivo invocando un tema di solidarietà e umanità, dall'altro è un invito a partecipare attivamente alla riscrittura del nostro domani. Nel libro, infatti, saranno raccolte le storie di quelle persone che non si sono

lasciate abbattere dalle difficoltà e hanno messo in campo tutta la loro creatività per scoprire un nuovo sé”, continua Paolo Stella.

DOMANI TI SCRIVO sarà pubblicato da Mondadori e i ricavati dei diritti d'autore verranno devoluti ai progetti di ricerca della cura farmacologica del COVID-19 condotti da RIGHT, il Research Institute for Genetic and Human Therapy nato negli Stati Uniti che grazie anche al coordinamento del dottor Franco Lori è stato uno dei primi a ottenere la cura funzionale di un paziente infetto da HIV con una combinazione di farmaci. Oggi, infatti, RIGHT in collaborazione con ViroStatics, la società attiva nello sviluppo di farmaci antitumorali e antivirali, Porto Conte Ricerche della Regione Sardegna, l'Università di Cagliari e di Brescia, lo Spallanzani di Roma sta portando avanti una ricerca per individuare le più efficaci combinazioni di farmaci per combattere il COVID-19.

Il progetto ha l'obiettivo di riprodurre il successo raggiunto nel trattamento dell'HIV studiando in modo simile una tripla combinazione di farmaci che, da un lato, sia in grado di rendere inospitale la cellula in cui si insedia il virus, e dall'altro colpisca direttamente il COVID-19. Lavorando con farmaci già approvati è possibile trovare le risposte in circa 8/12 settimane, riducendo drasticamente i tempi che sarebbero necessari a definire una nuova molecola farmacologica o un vaccino.

“Per poter completare questo progetto, abbiamo lanciato su gofundme.com una raccolta fondi di 200mila euro. Una parte dell'obiettivo è già stato raggiunto, ma non è ancora sufficiente. Stiamo lavorando per il bene di tutti: una volta individuate le combinazioni più efficaci, queste non saranno sottoposte a brevetti e nemmeno utilizzate per fini di lucro, ma messe a beneficio della collettività internazionale”, conclude il dottor Franco Lori, medico e ricercatore con trent'anni di esperienza internazionale nell'ambito delle terapie antivirali.

L'ufficio stampa del progetto DOMANI TI SCRIVO è seguito da Francesca Noseda e M&C Saatchi Pr.