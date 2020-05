Milano: spaccio di droga in stazione Lambrate, arrestati due minorenni

14 maggio 2020 a

a

a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Due minorenni, entrambi di 17 anni, un cittadino italiano e uno di origini ecuadoriane, sono stati arrestati dalla Polizia ferroviaria di Milano, perché detenevano nelle proprie abitazioni di Gorgonzola e Gessate, in provincia di Milano, droga destinata allo spaccio. Complessivamente negli appartamenti dei due ragazzi sono stati trovati 600 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3.200 euro in contanti.

Gli arresti dei due minorenni sono stati effettuati al termine di indagini della Polfer sullo spaccio di stupefacenti alla stazione di Milano Lambrate. Un altro minorenne è stato denunciato per lo stesso reato. I due giovani sono stati portati in un centro di prima accoglienza in Piemonte.