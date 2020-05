Coronavirus: Intesa Sp, oltre aspettative raccolta fondi per ospedale Bergamo (2)

14 maggio 2020 a

(Adnkronos) - “Siamo estremamente grati ad Intesa Sanpaolo – ha dichiarato Sebastiano Favero, Presidente nazionale dell'Ana e di Ana Onlus - che ha confermato la tradizionale vicinanza al territorio e uno spirito di impresa che non trascura mai l'essere solidale. Spirito che si riconosce perfettamente nelle tradizioni e nei valori dell'Associazione Nazionale Alpini, il cui patrimonio di consenso, costruito in un secolo di storia, è stato ancora una volta decisivo nell'imprimere una spinta straordinaria alla raccolta. Così come gli artigiani bergamaschi hanno risposto meravigliosamente al richiamo delle penne nere, donando 20mila ore di lavoro per la realizzazione dell'Ospedale nella Fiera, i cittadini hanno, con identico spirito, sostenuto economicamente questa iniziativa, portata avanti in sinergia da Intesa Sanpaolo e Ana".