Milano: Gdf scopre laboratorio per produrre droga, un arresto

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha scoperto nel Milanese un laboratorio chimico clandestino per la produzione di sostanze stupefacenti. Le indagini dei militari si sono concentrate su uno stabile a Lissone, in provincia di Milano, meta di numerose visite e nel quale risultava un elevato consumo di energia elettrica. Nell'abitazione, appartenente a un cittadino italiano incensurato, la Gdf ha scoperto un laboratorio per la lavorazione chimica e la produzione di droga, contenente principi attivi come la dimetiltriptammina, un potente allucinogeno, e il tetraidrocannabinolo.

Le apparecchiature e i reagenti chimici trovati nel laboratorio venivano utilizzati per l'estrazione dei principi attivi da varie tipologie di piante originarie del Sud America.

Una stanza era inoltre adibita alla coltivazione di pianti di marijuana, con lampade a Led, ventilatori ed estrattori d'aria. Sono stati sottoposti a sequestro 2,2 chili di varie sostanze stupefacenti contenenti Dmt, 323 grammi di marijuana, sei piante di cannabis in coltivazione, un francobollo intriso di mescalina, due siringhe contenenti spore per la coltivazione di un fungo allucinogeno contenente psilocibina, bilancini elettronici e 310 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Monza.