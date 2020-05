Annullato appuntamento Centro Studi Borgogna previsto per il 15 maggio

14 maggio 2020 a

Il Centro Studi Borgogna comunica che, per motivi sopraggiunti, è stata rinviata a data da destinarsi la video-conferenza in programma per venerdì, 15 maggio, live sui social dalle ore 16.00, e dedicata al tema “Istruzione ai tempi del Coronavirus: aspetti organizzativi, criticità e nuove opportunità”. Prossimamente verrà comunicata la nuova data dell'incontro.

Ufficio stampa

Fabrizio Galassi email: